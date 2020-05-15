В храме-музее Чойжин-ламы запланирован Watch Day

CentralAsia (MNG) -

Музей храма Чойжин-ламы, включенный в список World Monuments Watch за 2020 годом, будет отмечать Watch Day 17 мая серией образовательных мероприятий, онлайн-программой в прямом эфире и мероприятием с участием молодежи.

Музей храма Чойжин-ламы, включенный в список World Monuments Watch за 2020 годом, будет отмечать Watch Day 17 мая серией образовательных мероприятий, онлайн-программой в прямом эфире и мероприятием с участием молодежи.

World Monuments Watch - это ведущая пропагандистская программа нью-йоркской частной некоммерческой организации World Monuments Fund (WMF), которая привлекает международное внимание к культурному наследию во всем мире, которому угрожают пренебрежение, вандализм, конфликты или бедствия.

World Monuments Watch - это ведущая пропагандистская программа нью-йоркской частной некоммерческой организации World Monuments Fund (WMF), которая привлекает международное внимание к культурному наследию во всем мире, которому угрожают пренебрежение, вандализм, конфликты или бедствия.