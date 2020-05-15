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  15 мая 2020
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В храме-музее Чойжин-ламы запланирован Watch Day

CentralAsia (MNG) -  

Музей храма Чойжин-ламы, включенный в список World Monuments Watch за 2020 годом, будет отмечать Watch Day 17 мая серией образовательных мероприятий, онлайн-программой в прямом эфире и мероприятием с участием молодежи.

Watch Day подчеркивает важность активного участия сообщества и местного управления в устойчивом сохранении объектов наследия.

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Эти мероприятия в Watch Day полностью или частично поддерживаются Всемирным фондом памятников.

Мероприятия в День Дня Храма Чойжин-ламы:

• Экскурсия с онлайн-видео для продвижения монгольской храмовой архитектуры, традиционных техник, внешних украшений, процесса изготовления строительных материалов и т. д.

• Художественная мастерская из папье-маше для старшеклассников.

• Цифровая выставка старых архивных фотографий 1920-х годов.

• Начало реконструкции AR контента снесенных храмовых построек.

• Посадка деревьев во дворе храма Чойжин-ламы.

• Распространение сумок, футболок с изображением храма и текста «World Monuments Watch Site».

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World Monuments Watch - это ведущая пропагандистская программа нью-йоркской частной некоммерческой организации World Monuments Fund (WMF), которая привлекает международное внимание к культурному наследию во всем мире, которому угрожают пренебрежение, вандализм, конфликты или бедствия.

Среди объектов, включенных в список World Monuments Watch - собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари) во Франции, пострадавший во время пожара 15 апреля 2019 года, Урубамба (Священная долина инков) в Перу, сохранению которой угрожает строительство аэропорта в регионе города Куско. Кроме того, в список включены Национальный парк Рапануи (остров Пасхи) в Чили, Национальный парк Тушети в Грузии, храм-музей Чойжин-ламы в столице Монголии Улан-Баторе, рынок Анаркали в пакистанском Лахоре, район Ивамацу в Японии и др.
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