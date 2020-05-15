В храме-музее Чойжин-ламы запланирован Watch Day

CentralAsia (MNG) -
Музей храма Чойжин-ламы, включенный в список World Monuments Watch за 2020 годом, будет отмечать Watch Day 17 мая серией образовательных мероприятий, онлайн-программой в прямом эфире и мероприятием с участием молодежи.
Watch Day подчеркивает важность активного участия сообщества и местного управления в устойчивом сохранении объектов наследия.
Эти мероприятия в Watch Day полностью или частично поддерживаются Всемирным фондом памятников.
Мероприятия в День Дня Храма Чойжин-ламы:
• Экскурсия с онлайн-видео для продвижения монгольской храмовой архитектуры, традиционных техник, внешних украшений, процесса изготовления строительных материалов и т. д.
• Художественная мастерская из папье-маше для старшеклассников.
• Цифровая выставка старых архивных фотографий 1920-х годов.
• Начало реконструкции AR контента снесенных храмовых построек.
• Посадка деревьев во дворе храма Чойжин-ламы.
World Monuments Watch - это ведущая пропагандистская программа нью-йоркской частной некоммерческой организации World Monuments Fund (WMF), которая привлекает международное внимание к культурному наследию во всем мире, которому угрожают пренебрежение, вандализм, конфликты или бедствия.
Среди объектов, включенных в список World Monuments Watch - собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари) во Франции, пострадавший во время пожара 15 апреля 2019 года, Урубамба (Священная долина инков) в Перу, сохранению которой угрожает строительство аэропорта в регионе города Куско. Кроме того, в список включены Национальный парк Рапануи (остров Пасхи) в Чили, Национальный парк Тушети в Грузии, храм-музей Чойжин-ламы в столице Монголии Улан-Баторе, рынок Анаркали в пакистанском Лахоре, район Ивамацу в Японии и др.
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