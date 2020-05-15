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  15 мая 2020
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На Курильских островах обнаружены первые случаи коронавируса

CentralAsia (CA) -  Власти Южно-Курильского городского округа ввели режим ЧС на территории острова Шикотан (южные Курилы, Сахалинская область) в связи с выявлением первого заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию муниципалитета.

В Сахалинской области, входящей пока в число регионов России с наиболее благоприятной эпидобстановкой по пандемии, зафиксирован 21 зараженный, еще 25 вылечились и выписаны из больницы. На Курильских островах до этого времени зараженных не было.

Из-за выявления одного случая заражения коронавирусной инфекцией в районе введен режим ЧС, сообщили в администрации.

По информации районных властей, проводится эпидемиологическое расследование. Устанавливается круг общения инфицированного. Приостановлено транспортное сообщение между островами Шикотаном и Кунаширом. Шикотан заблокирован для въезда и выезда, так как связь с Сахалином и материком остров мог осуществлять только через Кунашир.

Зараженным оказался житель Дагестана, прибывший на Курилы несколько дней назад для работы водолазом на судне «Байкал». Предварительный экспресс-тест в аэропорту показал у мужчины отрицательный результат. Пассажир получил предписание Роспотребнадзора об обязательной двухнедельной самоизоляции и сдал анализы, но затем нарушил карантин и вышел на работу. На судно наложен арест. Сейчас мужчина находится в райбольнице, на Курилы выслан вертолет санавиации для его госпитализации на Сахалин. Пока не будет полностью выявлен круг контактных лиц заболевшего, с островами Кунашир и Шикотан прекращается транспортное сообщение.

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