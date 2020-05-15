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  15 мая 2020
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Президент Туркменистана сменил резиденцию, чтобы не заразить родителей COVID-19

CentralAsia (TM) -  Президент Туркменистана съехал от родителей, чтобы те не заразились коронавирусом. Гурбангулы Бердымухамедов не болен, а просто решил изолироваться, передает Радио Азатлык.

К этому часу в Туркменистане официально не выявлено зараженных COVID-19. Ни рекомендации ВОЗ, ни какие-либо другие меры защиты здесь не соблюдают. Однако глава государства решил изолироваться от близких, чтобы обезопасить от опасной инфекции и их, и себя. Его новым временным домом стала резиденция в поселке Мыныш.

Как пишет издание, построили ее недавно, и вот он решил съехать туда. Вместе с ним в резиденцию переехали повара, охранники и горничные. Родители же остались жить западнее, в Фирузе. Сейчас они соблюдают строгий карантин.

Президент стал держаться на расстоянии от чиновников – на это обратили внимание зрители гостелеканалов. Более того, теперь он регулярно общается с министрами через видеосвязь.

В целом, власти Туркменистана продолжают отстаивать идею о том, что коронавируса в стране нет. В то же время, как отмечается в издании, в столичную инфекционку поступают зараженные COVID-19.

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