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  15 мая 2020
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В Узбекистане за ночь выявили 7 новых случаев коронавируса. Общее число 2652

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 10:00 часов 15 мая в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2652 (+7).

Как сообщает Минздрав, из подтвержденных 7 новых случаев 3 выявлено у граждан, прибывших из-за рубежа и помещенных на карантин, а 4 – у тех, кто находится под наблюдением в карантинных учреждениях. Трое граждан 9 и 13 мая приехали из Таджикистана и были помещены на карантин.

В стране в данное время от коронавирусной инфекции полностью выздоровели 2136 человек. В настоящее время из проходящих лечение 505 пациентов у 8 – состояние тяжелое.

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