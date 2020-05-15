Ученый предупреждает, что источником новой пандемии коронавируса может стать Амазония

CentralAsia (CA) - Следующая вспышка коронавируса может произойти в тропических лесах Амазонки, предупреждает бразильский эколог Дэвид Лапола, который утверждает, что человеческое вторжение в места обитания животных — вероятная причина новой вспышки, пишет The Sciencealert.

По словам Лаполы, урбанизация некогда диких районов способствует возникновению заразных заболеваний, передающихся от животных к человеку.



Это касается и коронавируса, который, как полагают ученые, произошел от летучих мышей, прежде чем, как передаваться к человеку.

Лапола, который изучает, как человеческая деятельность изменит будущее экосистемы тропических лесов, говорит, что в Амазонии происходят те же процессы.



«Амазонка - это огромный запас вирусов», - сказал он.

Самый большой в мире тропический лес исчезает со страшной скоростью. В прошлом году, в первый год президента Бразилии Жаира Болсонару вырубка лесов в бразильской Амазонии увеличилась на 85% и составила более 10 000 квадратных километров площади, почти равную территории Ливана.



Вырубка продолжается и в этом году. Согласно данным, полученным со спутниковых снимков Национального института космических исследований Бразилии, с января по апрель 2020 года были уничтожены деревья на 1202 квадратных километрах, что стало новым рекордом за первые четыре месяца года.



«Когда создается экологическое неравновесие, вот тогда вирус может вспыхнуть и передаваться от животных к человеку», - утверждает Лапола.



До настоящего времени большинство таких вспышек было в Южной Азии и Африке, часто связанных с определенными видами летучих мышей.