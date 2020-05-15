[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  15 мая 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Ученый предупреждает, что источником новой пандемии коронавируса может стать Амазония

CentralAsia (CA) -  Следующая вспышка коронавируса может произойти в тропических лесах Амазонки, предупреждает бразильский эколог Дэвид Лапола, который утверждает, что человеческое вторжение в места обитания животных — вероятная причина новой вспышки, пишет The Sciencealert.

По словам Лаполы, урбанизация некогда диких районов способствует возникновению заразных заболеваний, передающихся от животных к человеку.

Это касается и коронавируса, который, как полагают ученые, произошел от летучих мышей, прежде чем, как передаваться к человеку.

Лапола, который изучает, как человеческая деятельность изменит будущее экосистемы тропических лесов, говорит, что в Амазонии происходят те же процессы.

«Амазонка - это огромный запас вирусов», - сказал он.

Самый большой в мире тропический лес исчезает со страшной скоростью. В прошлом году, в первый год президента Бразилии Жаира Болсонару вырубка лесов в бразильской Амазонии увеличилась на 85% и составила более 10 000 квадратных километров площади, почти равную территории Ливана.

Вырубка продолжается и в этом году. Согласно данным, полученным со спутниковых снимков Национального института космических исследований Бразилии, с января по апрель 2020 года были уничтожены деревья на 1202 квадратных километрах, что стало новым рекордом за первые четыре месяца года.

«Когда создается экологическое неравновесие, вот тогда вирус может вспыхнуть и передаваться от животных к человеку», - утверждает Лапола.

До настоящего времени большинство таких вспышек было в Южной Азии и Африке, часто связанных с определенными видами летучих мышей.

print
  • В Туркменистане жители одного из районов вышли на протест, требуя устранения последствий урагана
  • В Туркменистане восстановили снесенный ураганом карантинный палаточный лагерь
  • Беременная монголка приехавшая из Сеула родила в карантине


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com