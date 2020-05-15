В Улан-Баторе будет построен централизованный склад лекарств и предметов медицинского назначения

CentralAsia (MNG) -

Правительство Монголии и Азиатский банк развития (АБР) подписали грантовое соглашение для снижения воздействия пандемии коронавируса на здоровье человека и экономику.





Дополнительное финансирование для 5 проектов развития сектора здравоохранения и «Программы быстрого реагирования COVID-19» для предотвращения и реагирования на распространение пандемии коронавируса, уменьшения негативного воздействия пандемии на экономику, бюджет и социально уязвимые группы и улучшения общественного здравоохранения. Это будет сосредоточен на продолжении предоставления других важных медицинских услуг населению во избежание перегрузки системы здравоохранения.





В рамках соглашения Монголия получит средства финансирования на общую сумму $233 млн, из которых 30 млн предназначаются для сектора здравоохранения, $103 млн для сектора энергетики и $100 млн для покрытия бюджетного дефицита.





АБР реализует проект по развитию сектора здравоохранения в Монголии для поддержки готовности и реагирования на эпидемию COVID-19. Дополнительные $30 млн были объявлены для проекта медицинского склада. И будет построен крупный централизованный склад лекарств и предметов медицинского назначения в столице Монголии.





Кроме того, НИЦИЗ, больницы третьего уровня, 9 районных больниц общего профиля и местные больницы общего профиля будут обеспечены более чем 18 000 единиц неотложной медицинской помощи, лекарств и дезинфекционного оборудования 70 типов.

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