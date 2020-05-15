Монголо-казахстанская рабочая группа провела видеоконференцию

CentralAsia (MNG) -

Восьмое заседание межправительственной комиссии, запланированное на апрель, было перенесено из-за пандемии Covid-19. 14 мая состоялась видеоконференция рабочей группы Монголо-казахстанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научному и культурному сотрудничеству.







Виртуальная встреча проходила под председательством генерального директора департамента Азиатско-Тихоокеанского региона Министерства иностранных дел Э.Сарантогоса и директора департамента многосторонних отношений Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан Каната Олжабаева. Присутствовали посол Монголии в Казахстане Л.Баттулга, посол Казахстана в Монголии Жалгас Адильбаев, а также представители Министерства дорожного и транспортного развития, Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности, Специализированного инспекционного агентства и компании Erdenes Alt Монголия и другие официальные лица.





В начале встречи Э.Сарантогос передала представителям Казахстана приветствия монгольского председателя межправительственной комиссии, министра труда и социальной защиты С.Чинзорига. Заместитель министра торговли и интеграции Кайрат Торебаев также поприветствовал ее.





Стороны подчеркнули успешную реализацию мероприятий, согласованных на 7-м заседании монголо-казахстанской межправительственной комиссии. Они обсудили вопросы активизации проектов, согласованных в ходе визита премьер-министра У. Хурэлсуха в Казахстан, в частности, двустороннее торгово-экономическое и инфраструктурное сотрудничество, и договорились провести серию виртуальных встреч между соответствующими министерствами двух стран.





Казахстанская сторона обязалась направить список товаров, которые страна может поставлять в Монголию, с конкретными предложениями по поддержке двусторонней торговли. Обе стороны также договорились разработать «дорожную карту» на 2024 год для интенсификации торгово-экономического сотрудничества Монголия-Казахстан в ближайшем будущем и организовать 8-е заседание межправительственной комиссии, когда пандемия пройдет.

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