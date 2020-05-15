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  15 мая 2020
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В Казахстане выявлены 118 новых случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) -  По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 14 мая Казахстане было выявлено 118 заболевших коронавирусом. Об этом 15 мая сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Так, прирост составил 2,1%.

В разрезе регионов:

- Актюбинская область - 29 (15,8%);

- Нур-Султан - 25 (2,2%);

- Атырауская область - 17 (3,7%);

- Алматы - 11 (0,7%);

- Карагандинская область - 8 (3,9%);

- Западно-Казахстанская область - 7 (2,6%);

- Шымкент - 5 (2,0%);

- Акмолинская область - 4 (3,6%);

- Костанайская область - 4 (5,9%);

- Мангистауская область - 3 (2,2%);

- Жамбылская область - 2 (1,0%);

- Алматинская область - 1 (0,5%);

- Восточно-Казахстанская область - 1 (1,8 %);

- Кызылординская область - 1 (0,4%).

На 15 мая всего в Казахстане выявлено 5689 случаев заражения коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения

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