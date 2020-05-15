В Казахстане выявлены 118 новых случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 14 мая Казахстане было выявлено 118 заболевших коронавирусом. Об этом 15 мая сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Так, прирост составил 2,1%.
В разрезе регионов:
- Актюбинская область - 29 (15,8%);
- Нур-Султан - 25 (2,2%);
- Атырауская область - 17 (3,7%);
- Алматы - 11 (0,7%);
- Карагандинская область - 8 (3,9%);
- Западно-Казахстанская область - 7 (2,6%);
- Шымкент - 5 (2,0%);
- Акмолинская область - 4 (3,6%);
- Костанайская область - 4 (5,9%);
- Мангистауская область - 3 (2,2%);
- Жамбылская область - 2 (1,0%);
- Алматинская область - 1 (0,5%);
- Восточно-Казахстанская область - 1 (1,8 %);
- Кызылординская область - 1 (0,4%).
На 15 мая всего в Казахстане выявлено 5689 случаев заражения коронавирусом.