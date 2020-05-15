В Монголии создана устойчивая текстильная коалиция

CentralAsia (MNG) -

Устойчивая текстильная коалиция Монголии была создана с целью стать ведущей страной в области поставок устойчивых и высококачественных изделий из шерсти и кашемира на международном уровне и содействия справедливому распределению прибыли между всеми заинтересованными сторонами.