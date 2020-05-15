В Монголии создана устойчивая текстильная коалиция

CentralAsia (MNG) -
Устойчивая текстильная коалиция Монголии была создана с целью стать ведущей страной в области поставок устойчивых и высококачественных изделий из шерсти и кашемира на международном уровне и содействия справедливому распределению прибыли между всеми заинтересованными сторонами.
Учредителями коалиции являются AVSF, проект STeP EcoLab, Монгольская национальная федерация групп пользователей пастбищ, Монгольская ассоциация шерсти и кашемира, Sustainable Fibre Alliance и SDC, проект Green Gold.
В рамках Монгольской устойчивой текстильной коалиции ее члены стремятся создать возможности для диалога, сотрудничества, взаимного обучения и совместных действий и сделать коалицию лидером в поддержке прогресса в деле тиражирования устойчивого потребления и производства в цепочке поставок шерсти и кашемира.
Чтобы поддержать устойчивость, члены коалиции также будут работать над продвижением лучших практик, определенных в рамках своей работы, и распространением положительных экологических и социальных последствий.
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