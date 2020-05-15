[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  15 мая 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Монголии создана устойчивая текстильная коалиция

CentralAsia (MNG) -  

Устойчивая текстильная коалиция Монголии была создана с целью стать ведущей страной в области поставок устойчивых и высококачественных изделий из шерсти и кашемира на международном уровне и содействия справедливому распределению прибыли между всеми заинтересованными сторонами.

Учредителями коалиции являются AVSF, проект STeP EcoLab, Монгольская национальная федерация групп пользователей пастбищ, Монгольская ассоциация шерсти и кашемира, Sustainable Fibre Alliance и SDC, проект Green Gold.

В рамках Монгольской устойчивой текстильной коалиции ее члены стремятся создать возможности для диалога, сотрудничества, взаимного обучения и совместных действий и сделать коалицию лидером в поддержке прогресса в деле тиражирования устойчивого потребления и производства в цепочке поставок шерсти и кашемира.

Чтобы поддержать устойчивость, члены коалиции также будут работать над продвижением лучших практик, определенных в рамках своей работы, и распространением положительных экологических и социальных последствий.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • В Узбекистане выявили 16 новых случаев коронавируса. Всего 2636
  • В Узбекистане с 18 мая возобновят авиа и железнодорожные транспортные сообщения
  • За сутки в Китае выявили 3 новых случая заражения коронавирусом, все они локальные


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com