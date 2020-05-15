Видео — В Японии показали, как можно быстро заразиться коронавирусом

CentralAsia (CA) - Корреспонденты японского телеканала NHK вместе со специалистами провели эксперимент, который показал, как быстро распространяется коронавирус в общественных местах. Статья переведена ИноСми.

«Инфицированному» участнику нанесли на ладони специальный краситель и попросили посетить ресторан. Через полчаса частички вещества разлетелись по всему помещению.

В ходе эксперимента было продемонстрировано, как специальный краситель, который выступал в качестве вируса, быстро распространяется между людьми через различные предметы, которых они касаются. Это заставляет предположить, что на круизных лайнерах такими «очагами» являются места массового скопления людей, например, помещения ресторанов, кафе.

В эксперименте приняли участие 10 человек. В ходе эксперимента одному из его участников, игравшему роль «инфицированного», нанесли на ладони специальный флуоресцентный краситель и попросили в течение 30 минут побыть в помещении ресторана, время от времени прикладывая ладонь ко рту, как бы сдерживая кашель.

Затем в специальном свете экспериментаторы проверили распространение голубовато-белых точек красителя вокруг «носителя инфекции», обратив особое внимание на посуду, руки людей, находящихся рядом. Оказалось, что частички вещества широко разлетелись по всему помещению.

Краситель был обнаружен на руках всех без исключения участников эксперимента, у троих он был обнаружен и на лицах.

Особенно много светящихся следов красителя было обнаружено на крышках, закрывавших подносы с едой, на ручках специальных щипцов, с помощью которых участники наполняли свои тарелки, а также на ручках кувшинов и других емкостей с напитками.

Когда же организаторы эксперимента предложили персоналу ресторана как можно чаще менять приборы, с помощью которых участники накладывали себе еду, а также попросили участников регулярно производить дезинфекцию рук, площадь покрытия ладоней частичками красителя уменьшилась в 30 раз, а на лицах людей их не было обнаружено вовсе.

Профессор медицинского университета святой Марианны (Кавасаки, префектура Канагава) Хироюки Кунидзима так прокомментировал результаты эксперимента: «Многие места, которые не обозначены специальным образом и которые находятся в тех помещениях, где скапливается много людей, называются «поверхностями повышенного риска» и несут в себе опасность для человека. Нужно осознавать эти риски и предпринимать необходимые меры по защите от них».

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