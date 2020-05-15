Видео — В Японии показали, как можно быстро заразиться коронавирусом

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- 12:34, 15 мая 2020
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CentralAsia (CA) - Корреспонденты японского телеканала NHK вместе со специалистами провели эксперимент, который показал, как быстро распространяется коронавирус в общественных местах. Статья переведена ИноСми.
В ходе эксперимента было продемонстрировано, как специальный краситель, который выступал в качестве вируса, быстро распространяется между людьми через различные предметы, которых они касаются. Это заставляет предположить, что на круизных лайнерах такими «очагами» являются места массового скопления людей, например, помещения ресторанов, кафе.
В эксперименте приняли участие 10 человек. В ходе эксперимента одному из его участников, игравшему роль «инфицированного», нанесли на ладони специальный флуоресцентный краситель и попросили в течение 30 минут побыть в помещении ресторана, время от времени прикладывая ладонь ко рту, как бы сдерживая кашель.
Краситель был обнаружен на руках всех без исключения участников эксперимента, у троих он был обнаружен и на лицах.
Особенно много светящихся следов красителя было обнаружено на крышках, закрывавших подносы с едой, на ручках специальных щипцов, с помощью которых участники наполняли свои тарелки, а также на ручках кувшинов и других емкостей с напитками.
Когда же организаторы эксперимента предложили персоналу ресторана как можно чаще менять приборы, с помощью которых участники накладывали себе еду, а также попросили участников регулярно производить дезинфекцию рук, площадь покрытия ладоней частичками красителя уменьшилась в 30 раз, а на лицах людей их не было обнаружено вовсе.
Профессор медицинского университета святой Марианны (Кавасаки, префектура Канагава) Хироюки Кунидзима так прокомментировал результаты эксперимента: «Многие места, которые не обозначены специальным образом и которые находятся в тех помещениях, где скапливается много людей, называются «поверхностями повышенного риска» и несут в себе опасность для человека. Нужно осознавать эти риски и предпринимать необходимые меры по защите от них».
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