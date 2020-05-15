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  15 мая 2020
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АРВМ подарила Улан-Батору машину скорой помощи с биоизоляцией отрицательным давлением

CentralAsia (MNG) -  

Внутренняя Монголия — автономный район Китайской Народной Республики подарила столице Монголии карету скорой помощи «Сөрөг даралтат яаралтай тусламж» или с биоизоляцией отрицательным давлением, предназначенную для транспортировки пациентов с вирусной пневмонией Covid-19.

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Карета с биоизоляцией отрицательным давлением будет использован в Центре скорой помощи столицы Монголии.

Кареты скорой помощи с биоизоляцией отрицательным давлением — это своеобразные «доспехи» врачей и медсестер, сражающихся на передней линии противоэпидемического фронта. При транспортировке инфицированных пациентов такие автомобили позволяют максимально избегать перекрестного инфицирования медиков и пациентов, загрязнения внешней среды и распространения эпидемии.

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Основным отличием таких автомобилей является наличие системы фильтрования и дезинфекции с помощью отрицательного давления. Область отрицательного давления в салоне скорой помощи вырабатывает отфильтрованный воздух, благодаря чему ограничивается распространение болезни.
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