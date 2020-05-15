АРВМ подарила Улан-Батору машину скорой помощи с биоизоляцией отрицательным давлением

CentralAsia (MNG) -

Внутренняя Монголия — автономный район Китайской Народной Республики подарила столице Монголии карету скорой помощи «Сөрөг даралтат яаралтай тусламж» или с биоизоляцией отрицательным давлением, предназначенную для транспортировки пациентов с вирусной пневмонией Covid-19.

Внутренняя Монголия — автономный район Китайской Народной Республики подарила столице Монголии карету скорой помощи «Сөрөг даралтат яаралтай тусламж» или с биоизоляцией отрицательным давлением, предназначенную для транспортировки пациентов с вирусной пневмонией Covid-19.

Карета с биоизоляцией отрицательным давлением будет использован в Центре скорой помощи столицы Монголии.

Карета с биоизоляцией отрицательным давлением будет использован в Центре скорой помощи столицы Монголии.

Кареты скорой помощи с биоизоляцией отрицательным давлением — это своеобразные «доспехи» врачей и медсестер, сражающихся на передней линии противоэпидемического фронта. При транспортировке инфицированных пациентов такие автомобили позволяют максимально избегать перекрестного инфицирования медиков и пациентов, загрязнения внешней среды и распространения эпидемии.



