АРВМ подарила Улан-Батору машину скорой помощи с биоизоляцией отрицательным давлением

- Монголия, происшествия
- 12:42, 15 мая 2020
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CentralAsia (MNG) -
Внутренняя Монголия — автономный район Китайской Народной Республики подарила столице Монголии карету скорой помощи «Сөрөг даралтат яаралтай тусламж» или с биоизоляцией отрицательным давлением, предназначенную для транспортировки пациентов с вирусной пневмонией Covid-19.
Карета с биоизоляцией отрицательным давлением будет использован в Центре скорой помощи столицы Монголии.
Кареты скорой помощи с биоизоляцией отрицательным давлением — это своеобразные «доспехи» врачей и медсестер, сражающихся на передней линии противоэпидемического фронта. При транспортировке инфицированных пациентов такие автомобили позволяют максимально избегать перекрестного инфицирования медиков и пациентов, загрязнения внешней среды и распространения эпидемии.
Основным отличием таких автомобилей является наличие системы фильтрования и дезинфекции с помощью отрицательного давления. Область отрицательного давления в салоне скорой помощи вырабатывает отфильтрованный воздух, благодаря чему ограничивается распространение болезни.
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