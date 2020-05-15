В Самаркандской области построят фотоэлектростанцию мощностью 100 МВт

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане принято постановление президента от 13 мая текущего года по строительству электрической станции в Самаркандской области мощностью 100 МВт, - передает "Норма".



Документом утверждено инвестиционное соглашение между правительством Узбекистана в лице Министерства инвестиций и внешней торговли, французской компанией «Total Eren SA».

Как сообщается строительство и эксплуатация фотоэлектрической станции в Самаркандской области мощностью 100 МВт запланированы в течение 25 лет.

Ранее, в сентябре прошлого года сообщалось, что французская компания Total Eren инвестирует 150 миллионов евро в строительство фотоэлектрической станции общей мощностью 100 МВт в Самаркандской области. Её планировалось ввести в эксплуатацию к первому кварталу 2021 года.

