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  15 мая 2020
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В Самаркандской области построят фотоэлектростанцию мощностью 100 МВт

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане принято постановление президента от 13 мая текущего года по строительству электрической станции в Самаркандской области мощностью 100 МВт, - передает "Норма".

Документом утверждено инвестиционное соглашение между правительством Узбекистана в лице Министерства инвестиций и внешней торговли, французской компанией «Total Eren SA».

Как сообщается строительство и эксплуатация фотоэлектрической станции в Самаркандской области мощностью 100 МВт запланированы в течение 25 лет.

Ранее, в сентябре прошлого года сообщалось, что французская компания Total Eren инвестирует 150 миллионов евро в строительство фотоэлектрической станции общей мощностью 100 МВт в Самаркандской области. Её планировалось ввести в эксплуатацию к первому кварталу 2021 года.

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