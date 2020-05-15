ВОЗ доверяет данным Минздрава Таджикистана, - глава делегации ВОЗ

CentralAsia (TJ) - Всемирная организация здравоохранения доверяет данным Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана и в будущем будет оказывать помощь на всех этапах борьбы с COVID-19. Об этом во время встречи с ответственными лицами сферы здравоохранения Таджикистана заявил глава делегации ВОЗ Патрик О’Коннор, передает «Ховар».

Пресс-брифинг по результатам визита делегации Всемирной организации здравоохранения в Таджикистан состоялся 12 мая.

Было отмечено, что предпринимаемые Таджикистаном меры оказывают влияние на ситуацию не только во всей Центральной Азии, но и в Европе.

«Население должно знать, что основные меры в борьбе с пандемией — это соблюдение личной гигиены, наличие масок и непосещение общественных мест. Это те меры, которые ВОЗ и Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана советуют соблюдать населению», - сказал Патрик О’Коннор.

Делегация ВОЗ с 1 мая находится в Таджикистане, главной целью ее визита в страну является содействие в оценке рисков, а также разработка механизмов реагирования, в том числе оценка экспериментального и лабораторного потенциала.

На сегодняшний день в Таджикистане зарегистрировано 907 случаев коронавируса, скончались 29 пациентов.

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