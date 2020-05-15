В России выявили первый случай повторного заболевания коронавирусом
- Азия и мир, общество
- 13:26, 15 мая 2020
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CentralAsia (CA) - В Бурятии зарегистрирован первый случай повторного заболевания коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на главврача республиканской инфекционной больницы.
«21 апреля пациентка была выписана с двумя отрицательными результатами. Через 16 дней у нее появились признаки ОРВИ. Ей по месту жительства взяли мазок и обнаружили выделение коронавирусной инфекции, поэтому ее повторно госпитализировали. Она сейчас находится у нас на лечении. Теперь у нас вопросы — то ли это повторное заражение, то ли рецидив инфекции, которая у нее была», - рассказала Татьяна Сымбелова.
По последним данным, в Бурятии зарегистрировали 865 лабораторно подтвержденных случаев заражения, за последние сутки — 41.
Всего в России 252 245 человек заражены коронавирусом.