В России снова выявлены более 10 тысяч зараженных коронавирусом за сутки

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России зарегистрировано 10 598 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 15 мая сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Новые зараженные выявлены в 85 регионах России, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 4504 (42,5%).

На 15 мая в России нарастающим итогом выявлено 262 843 случая (+4,2%) коронавирусной инфекции, скончались 2418 человек, выздоровели 58 226 пациентов.