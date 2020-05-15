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  15 мая 2020
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В России снова выявлены более 10 тысяч зараженных коронавирусом за сутки

CentralAsia (CA) -  За минувшие сутки в России зарегистрировано 10 598 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 15 мая сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Новые зараженные выявлены в 85 регионах России, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 4504 (42,5%).

На 15 мая в России нарастающим итогом выявлено 262 843 случая (+4,2%) коронавирусной инфекции, скончались 2418 человек, выздоровели 58 226 пациентов.

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