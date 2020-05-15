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  15 мая 2020
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МИД России прокомментировало законопроект Узбекистана о ведении делопроизводства на государственном языке
Предыстория: В Узбекистане предложили штрафовать госслужащих за неиспользование государственного языка в делопроизводстве

CentralAsia (UZ) -  Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала законопроект в Узбекистане, который предлагает вести документооборот на узбекском языке и штрафовать чиновников за несоблюдение данного порядка.

По мнению М.Захаровой, сторонники данного законопроекта в Узбекистане "в явном меньшинстве". Об этом она заявила в ходе брифинга в Москве 14 мая.

«Мы обратили внимание на полемику в средствах массовой информации, вызванную данным законопроектом. Складывается впечатление, что его сторонники в явном меньшинстве. Большинство комментариев свидетельствует о сохранении русского языка в официальном обиходе, что в полной мере соответствует духу истории, времени и качеству двусторонних отношений. А главное — интересам самих граждан Узбекистана, которые зачастую делают выбор в пользу учебы и работы в России», — сказала Захарова.

Представитель МИД России отметила, что в настоящее время по инициативе узбекской стороны ведется активная совместная работа над созданием полноценной программы обучения русскому языку в Узбекистане. В частности, планируется увеличение количества поставляемой учебной литературы по русскому языку, открытие дополнительных учебных центров, направление специалистов в центры, увеличение бюджетных и квотных мест в российские вузы для узбекских студентов.

Как сообщалось ранее, Министерство юстиции Узбекистана разместило для общественного обсуждения законопроект о введении административной ответственности за несоблюдение требований законодательства о ведении работы в государственных органах и организациях на государственном языке.

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