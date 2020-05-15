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  15 мая 2020
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В Казахстане от коронавируса вылечились 2558 пациентов
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Сегодня в Казахстане из больниц были выписаны 27 пациентов в коронавирусом. Об этом 15 мая сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом.

В Казахстане всего от коронавируса выздоровели 2558 человек, скончались 32 человека.

Разбивка по регионам выглядит следующим образом:

- Алматы – 571;

- Нур-Султан – 518;

- Кызылординская область – 188;

- Шымкент – 171;

- Западно-Казахстанская область – 133;

- Атырауская область – 130;

- Карагандинская область – 129;

- Туркестанская область – 121;

- Павлодарская область – 113;

- Алматинская область – 106;

- Жамбылская область – 100;

- Акмолинская область – 95;

- Актюбинская область – 62;

- Костанайская область – 36;

- Мангистауская область – 35;

- Северо-Казахстанская область – 29;

- Восточно-Казахстанская область – 21.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
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