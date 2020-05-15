В Казахстане от коронавируса вылечились 2558 пациентов

CentralAsia (KZ) - Сегодня в Казахстане из больниц были выписаны 27 пациентов в коронавирусом. Об этом 15 мая сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом.
В Казахстане всего от коронавируса выздоровели 2558 человек, скончались 32 человека.
Разбивка по регионам выглядит следующим образом:
- Алматы – 571;
- Нур-Султан – 518;
- Кызылординская область – 188;
- Шымкент – 171;
- Западно-Казахстанская область – 133;
- Атырауская область – 130;
- Карагандинская область – 129;
- Туркестанская область – 121;
- Павлодарская область – 113;
- Алматинская область – 106;
- Жамбылская область – 100;
- Акмолинская область – 95;
- Актюбинская область – 62;
- Костанайская область – 36;
- Мангистауская область – 35;
- Северо-Казахстанская область – 29;
- Восточно-Казахстанская область – 21.