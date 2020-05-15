Беларусь выходит на плато по коронавирусу, - Минздрав

CentralAsia (CA) - Беларусь выходит на плато по коронавирусу, заявила заместитель министра здравоохранения страны Елена Богдан, сообщает БЕЛТА.

«Вы знаете, что в последнее время мы выходим на так называемое плато, когда мы выявляем коронавирус в среднем где-то около 8,7-9,7% от количества проведенных тестов. И если взять нашу диаграмму, то на это плато мы взобрались и находимся», - сказала она.

«На 14 мая у нас 26 772 человека суммарно с первого выявленного нашего пациента, у которых обнаружено РНК вируса. Отрадно, что 8 168 пациентов на сегодняшний момент выздоровели и выписаны из учреждений здравоохранения или закончили наблюдение в амбулаторно-поликлинических учреждениях», - отметила замминистра.

Комментируя препараты, которые используются для лечения коронавируса, Елена Богдан обратила внимание, что на сегодняшний день панацеи от COVID-19 нет.

«Потому что все исследования ведутся по абсолютно разным препаратам, которые действуют на абсолютно разные заболевания, даже между собой иногда логически не связаны. Это и препараты, которые мы используем для лечения малярии, для лечения каких-то заболеваний, связанных с аутоиммунными нарушениями. Это препараты для лечения ВИЧ-инфекции. Это препараты для лечения ревматоидного артрита», - пояснила она.