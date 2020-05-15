Под угрозой исчезновения благородного оленя привезли на гору Богд-Хан из НП Хустайн-Нуруу

- Монголия, происшествия
- 14:34, 15 мая 2020
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CentralAsia (MNG) -
10 благородных оленей были переселены из национального парка Хустайн-Нуруу (НП) в строго охраняемую гору Богд-Хан, сообщает Администрация строго охраняемой территории Богд-Хан (СОТ).
Рейнджеры и администрации Национального парка Хустай Нуруу и СОТ Богд-Хан Уул вместе с Ветеринарным институтом Монгольского университета естественных наук переселили этот вид, чтобы поддержать рост его популяции.
Ранее доктор философии Н. Банди и преподаватель Государственного университета Монголии доктор философии Н.Сурэн провели исследование по перемещению оленя в гору Гурвансайхан аймака Өмнөговь из национального парка Хустайн-Нуруу.
Популяция благородных оленей в Монголии увеличилась с менее чем 100 до 1200 благодаря переселению вида в НП Хустайн-Нуруу.
Популяция вида, которая в 1980 году составляла 130 тысяч, быстро сократилась с 1990 года, добавив этот вид в список исчезающих животных. Объясняется, что сокращение популяции было вызвано неконтролируемым браконьерством и деятельностью человека. Благородный олень, находившийся на грани исчезновения, был спасен, когда правительство взяло Хустайн-Нуруу под особую государственную защиту около 30 лет назад, после повторного введения Тахи или лошади Пржевальского в национальный парк.
Благородный олень или настоящий олень (лат. Cervus elaphus) — парнокопытное млекопитающее из семейства оленевых. Благородный олень обитает кроме Монголии в большей части Европы, на Кавказе, в Малой Азии, Иране, в некоторых частях Западной и Центральной Азии. Он также обитает в регионе Атласских гор между Марокко и Тунисом на северо-западе Африки, являясь единственным видом оленей, обитающих в Африке. Благородные олени были завезены в другие районы, включая Австралию, Новую Зеландию, США, Канаду, Перу, Уругвай, Чили и Аргентину. Во многих частях мира мясо оленя используется в качестве еды.
Вероятно, предок всех благородных оленей, включая вапити, происходил из Центральной Азии и напоминал пятнистых оленей.
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