Под угрозой исчезновения благородного оленя привезли на гору Богд-Хан из НП Хустайн-Нуруу

CentralAsia (MNG) -

Популяция вида, которая в 1980 году составляла 130 тысяч, быстро сократилась с 1990 года, добавив этот вид в список исчезающих животных. Объясняется, что сокращение популяции было вызвано неконтролируемым браконьерством и деятельностью человека. Благородный олень, находившийся на грани исчезновения, был спасен, когда правительство взяло Хустайн-Нуруу под особую государственную защиту около 30 лет назад, после повторного введения Тахи или лошади Пржевальского в национальный парк.

Популяция вида, которая в 1980 году составляла 130 тысяч, быстро сократилась с 1990 года, добавив этот вид в список исчезающих животных. Объясняется, что сокращение популяции было вызвано неконтролируемым браконьерством и деятельностью человека. Благородный олень, находившийся на грани исчезновения, был спасен, когда правительство взяло Хустайн-Нуруу под особую государственную защиту около 30 лет назад, после повторного введения Тахи или лошади Пржевальского в национальный парк.