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  15 мая 2020
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В Узбекистане под медицинским контролем по коронавирусу находятся 46 585 граждан

CentralAsia (UZ) -  Сегодня в Узбекистане продолжается медицинский контроль за состоянием здоровья 46 585 граждан.

30 853 граждан были помещены на карантин дома, а 15 732 были госпитализированы.

В существующих вирусологических лабораториях страны было проведено 14,8 тыс. Анализов в день, всего около 460 тыс.

Об этом сегодня было объявлено на брифинге в Ташкенте с участием первого заместителя директора Агентства санитарно-эпидемиологического надзора Ботира Курбанова.

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