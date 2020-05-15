В Узбекистане под медицинским контролем по коронавирусу находятся 46 585 граждан

CentralAsia (UZ) - Сегодня в Узбекистане продолжается медицинский контроль за состоянием здоровья 46 585 граждан.

30 853 граждан были помещены на карантин дома, а 15 732 были госпитализированы.

В существующих вирусологических лабораториях страны было проведено 14,8 тыс. Анализов в день, всего около 460 тыс.

Об этом сегодня было объявлено на брифинге в Ташкенте с участием первого заместителя директора Агентства санитарно-эпидемиологического надзора Ботира Курбанова.