В Узбекистане под медицинским контролем по коронавирусу находятся 46 585 граждан

- Узбекистан, общество
- 14:40, 15 мая 2020
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CentralAsia (UZ) - Сегодня в Узбекистане продолжается медицинский контроль за состоянием здоровья 46 585 граждан.
30 853 граждан были помещены на карантин дома, а 15 732 были госпитализированы.
В существующих вирусологических лабораториях страны было проведено 14,8 тыс. Анализов в день, всего около 460 тыс.
Об этом сегодня было объявлено на брифинге в Ташкенте с участием первого заместителя директора Агентства санитарно-эпидемиологического надзора Ботира Курбанова.