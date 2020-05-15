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  15 мая 2020
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Экспорт железной руды Монголии возобновляется через пограничный пункт Бургастай

CentralAsia (MNG) -  

Вновь открыт пункт пропуска Бургастай в сомоне Алтай аймака Говь-Алтай, и через него возобновлен экспорт железной руды в Китай.

Группа во главе с заместителем министра дорожного и транспортного развития Л.Халтар работала на контрольно-пропускном пункте в апреле, чтобы проверить ход подготовки ООО «Алтай Худэр» к возобновлению экспорта железной руды.

Группа выполняла задачи по обеспечению безопасности для отделов полиции, здравоохранения и специализированной инспекции аймака, застав пограничной службы №0124, для сотрудников таможни, а также для руководства компании «Алтан Худэр», и контрольно-пропускной пункт был вновь открыт после выполнения поставленных задач.

Пограничный контрольно-пропускной пункт Бургастай был создан в аймаке Говь-Алтай в ноябре 1991 года и изменил свое местоположение в 2010 году.

Компания «Алтай Худэр» ежегодно экспортирует в Китай 1-1,16 млн тонн железной руды в среднем через контрольно-пропускной пункт, внося 15,7 млрд тугриков или $5,6 млн в государственный бюджет и 1 млрд тугриков или $358 тыс. в местный бюджет.
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