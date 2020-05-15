В Узбекистане распространился вирус, который крадет данные с мобильных телефонов

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане распространился новый вирус Android Trojan Spy, который крадет данные с мобильных телефонов. Об этом предупредила население Государственная инспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций - "Узкомназорат".

Согласно официальному сообщению на официальном канале ведомства, компания в области антивирусной защиты Eset сообщила о распространении в Узбекистане вируса Android Trojan Spy.

Распространители вируса Android Trojan Spy используют тему COVID-19. "Программа показывает статистику о эпидемии коронавируса, но в то же время может создавать условия для мошенников требуя права на фотографирование, доступ к галерее, списку контактов, СМС сообщениям и другим приложениям", - отмечается в сообщении.

Ранее "Узкомназорат" предупреждала предупреждала пользователей обращать внимание на те разрешения, которые запрашивает приложение, если их количество неосновательно большое, то лучше отказаться от установки на устройство этой программы.

"Узкомназорат" предупредила, что мошенники могут стать более активными в информационном секторе из-за увеличения безналичных платежей, и что различные мошенники и мошенники могут использовать ситуацию с коронавирусом для снятия денег с банковских счетов и пластиковых карт.