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  15 мая 2020
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В Таджикистане в результате схода селевого потока погиб один человек. Фото

CentralAsia (TJ) -  В районе Хуросон Хатлонской области в Таджикистане вечером 14 мая в результате селевого потока погиб один человек, подтоплены дома и дороги, сообщает Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана, передает радио Озоди.

Погибший – 55 летний житель сельсовета Хилоли района Хуросон. Сведений о личности погибшего нет.

Последний раз селевой поток в Хуросоне был зафиксирован 21 марта. Тогда погиб 59-летний житель села Халкаджар, который во время стихии занимался сельхозработами. В результате стихии были затоплены свыше 200 жилых домов и приусадебных участков.

Сотрудники местного штаба по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне 15 мая сообщили, что от стихии пострадали свыше 10 домов в двух сельсоветах. В штабе не исключают, что количество жертв может возрасти. Местные власти приступили к оценке материального ущерба, нанесенного непогодой.

За прошедшие сутки от селевого потока пострадал и город Вахдат. Местные реки Элок и Кофарнихон вышли из берегов и затопили 200 метров автодороги, мост и три подворья.

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