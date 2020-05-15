Хакерские атаки Mikroceen RAT нацелены на Монголию, Россию и Беларусь, - исследование

CentralAsia (MNG) -

Исследователи, изучающие трояна, который в настоящее время используется для атак на азиатское правительство, и другие организации считают, что это может быть связано с прошлыми громкими атаками в России, Беларуси и Монголии.





В совместном отчете, опубликованном в четверг группами по кибербезопасности из ESET и Avast, предполагается, что троянец удаленного доступа (Remote Access Trojan - RAT), который находится в процессе «постоянной» разработки, вероятно, является работой группы Advanced Persistent Threat (APT) - возможно, из Китая - это «заложило черные ходы, чтобы получить долгосрочный доступ к корпоративным сетям».

Недавно США официально обвинили Китай в кибершпионаже при попытке кражи исследований коронавируса.





По словам исследователей, черный ход, получивший название Mikroceen, отслеживался в кампаниях против государственных и частных организаций с 2017 года. Mikroceen сосредотачивается на целях в Центральной Азии и недавно был отслежен в атаках на правительственные организации, телекоммуникационные компании и газовую отрасль.





RAT и инструменты, связанные с бэкдором, также, по-видимому, связаны с прошлыми атаками, как задокументированы Kaspersky, Palo Alto Networks и Checkpoint. В этих кампаниях российские военнослужащие, правительство Белоруссии и государственный сектор Монголии были мишенью, считают исследователи.





Данные образцы связаны с прошлыми кампаниями Microcin, BYEBY и Vicious Panda, которые были названы вышеупомянутыми компаниями.





Вектор атаки Mikroceen RAT в последних кампаниях неизвестен, но как только вредоносное ПО попадает на скомпрометированный компьютер, используются специальные инструменты для установления соединения с сервером командования и управления (C2). Mikroceen установлен и связан с ботом, который имеет необычную функцию - злоумышленник должен аутентифицировать систему, введя пароль для управления клиентом.





Mikroceen обнаружит зараженную систему, проверит, работает ли она в виртуальной среде, и может ли она красть, перемещать и удалять файлы; завершать и изменять процессы и службы Windows, поддерживать постоянство, выполнять консольные команды и отправлять информацию обратно в C2.





«C2 может также дать команду зараженному устройству выступать в качестве прокси или прослушивать определенный порт на каждом сетевом интерфейсе», - говорит Avast.

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