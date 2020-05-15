Эксперты из Казахстана примут участие в аудите водохранилища в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - К техническому аудиту Сардобинкого водохранилища привлекут международных и казахстанских экспертов. Об этом сообщил вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Ахметжан Примкулов, передает zakon.kz.

Министр экологии, геологии и природных ресурсов 14 мая провел в Шымкенте встречу с министром водного хозяйства Узбекистана. Пришли к решению по Сардобинскому водохранилищу будет проведет технический аудит с привлечением международных и казахстанских экспертов, по итогам которого будет приниматься решение о дальнейшей судьбе сооружения, - сказал Примкулов.

По его словам, с первого дня ЧС в Туркестанской области работают представители Казгидромета области, территориального департамента экологии, на ежедневной основе проводится мониторинг качества воды.

На сегодняшний день каких-либо значимых загрязняющих либо вредных веществ, которые могли бы нанести вред жизни и здоровью населения нет. Мониторинг будет далее продолжен и о каких-либо результатах мы дополнительно сообщим, - уточнил он.

Как сообщалось ранее, 1 мая 2020 года в 05:10 часов из-за смыва нижней части дамбы Сардобинского водохранилища произошел разлив водной массы на территории Сардобинского района Сырдарьинской области Узбекистана. В связи с этим пострадали некоторые населенные пункты Туркестанской области.