Состоялся телефонный разговор главы МИД Таджикистана с генеральным секретарем ШОС

CentralAsia (TJ) - Состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Таджикистана Сироджиддина Мухриддина с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества Владимиром Норовым. Об этом сообщает пресс-служба МИД РТ.



В ходе беседы стороны обсудили итоги состоявшегося 13 мая видеоконференции глав внешнеполитических ведомств государств-членов ШОС.



Отмечена необходимость консолидации усилий, дальнейшего проявления в рамках Организации единства и взаимопомощи в целях совместного преодоления экономических и социальных последствий пандемии коронавирусной инфекции.



Сироджиддин Мухриддин подтвердил поддержку инициатив Секретариата ШОС об активизации механизмов взаимодействия, в том числе путем учреждения Координационного совета по совместному противодействию угрозам эпидемий на пространстве ШОС, разработки и принятия Концепции ШОС и плана действий по обеспечению продовольственной безопасности.

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