Состоялся телефонный разговор главы МИД Таджикистана с генеральным секретарем ШОС

- Таджикистан, политика
- 16:15, 15 мая 2020
- Просмотров: 512 English
CentralAsia (TJ) - Состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Таджикистана Сироджиддина Мухриддина с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества Владимиром Норовым. Об этом сообщает пресс-служба МИД РТ.
В ходе беседы стороны обсудили итоги состоявшегося 13 мая видеоконференции глав внешнеполитических ведомств государств-членов ШОС.
Отмечена необходимость консолидации усилий, дальнейшего проявления в рамках Организации единства и взаимопомощи в целях совместного преодоления экономических и социальных последствий пандемии коронавирусной инфекции.
Сироджиддин Мухриддин подтвердил поддержку инициатив Секретариата ШОС об активизации механизмов взаимодействия, в том числе путем учреждения Координационного совета по совместному противодействию угрозам эпидемий на пространстве ШОС, разработки и принятия Концепции ШОС и плана действий по обеспечению продовольственной безопасности.