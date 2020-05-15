Туркменистан и Иран построят на границах дезинфекционные тоннели

CentralAsia (TM) - Для поездов и грузовиков, пересекающих границу между Ираном и Туркменистаном, будут созданы дезинфекционные тоннели, передают Хроники Туркменистана.

Такое соглашение было достигнуто по итогам прошедших 12 мая переговоров с туркменскими и узбекскими коллегами, сообщил министр дорожного и городского строительства Ирана Мохаммад Эслами.

«Мы согласились на совместные протоколы по контролю коронавируса для возобновления трехстороннего торгового обмена», – цитирует чиновника издание Iran Front Page.

Сообщается, что в течение 10 дней на границе между двумя странами построят ряд 20-метровых туннелей, оснащенных дезинфекционными механизмами. Узбекистан также приглашен присоединиться к этому механизму для облегчения транзита товаров из Ирана в Узбекистан через Туркменистан.

13 мая глава МИД Туркменистана Рашид Мередов провел переговоры с министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардором Умурзаковым. Стороны отметили необходимость расширения взаимодействия в торгово-экономической, транспортно-логистической отраслях для поддержки грузопотоков между странами региона во время пандемии.

Туркмено-иранская граница была закрыта в конце февраля в связи с распространением в Иране коронавируса. Это привело к тому, что в Туркменистане резко подорожали фрукты и овощи, значительная часть из которых импортировалась из Ирана.