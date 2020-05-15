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  15 мая 2020
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Мирзиёев дал старт строительству новых многоэтажек вместо смытых водой домов в Сырдарье

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15 мая прибыл в Сырдарьинскую область, - сообщила пресс-служба главы государства.

Как известно, 1 мая текущего года в результате частичного обрушения дамбы Сардобинского водохранилища затопило близлежащие махалли и поля.

В результате чрезвычайного происшествия были разрушены 2570 индивидуальных и 76 многоквартирных домов в Сардобинском, Мирзаабадском и Акалтынском районах. Кроме того, частично подтоплены 1781 индивидуальный и 52 многоэтажных дома.

Около 90 тысяч жителей 28 махаллей Сардобинского, Акалтынского и Мирзаабадского районов были эвакуированы в безопасные районы.

Сегодня, 15 мая, Мирзиёев посетил Сардобинский район и ознакомился с проводимой работой, осмотрел ремонтируемые дома, побеседовал с людьми.

Для жителей, дома которых стали полностью непригодными для проживания, запланировано построить в Мирзаабадском, Сардобинском и Акалтынском районах 3 жилых массива с 66 пятиэтажными домами на 2640 квартир.

В частности, в махалле Дустлик Сардобинского района будет построено 37 многоэтажных домов на 1480 квартир. Глава государства заложил первый камень нового массива.

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