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  15 мая 2020
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Словения объявила о победе над коронавирусом

CentralAsia (CA) -  Правительство Словении официально объявило о прекращении распространения эпидемии коронавируса, став первой европейской страной, заявившей об этом, сообщает Reuters.

Такое решение власти приняли после того, как подтвердились менее 7 новых случаев коронавируса за сутки в течение двух недель.

Люди, прибывающие сейчас в Словению из других стран Европейского Союза, больше не будут проходить карантин в течение 7 дней, как это было в начале апреля, говорится в заявлении правительства.

«За последние два месяца Словения смогла взять под контроль распространение эпидемии. Сегодня у Словении лучшая эпидемиологическая картина в Европе», - заявил премьер-министр страны Янез Янса.

Конец эпидемии означает, что некоторые меры, включая финансовую помощь гражданам и фирмам, пострадавшим от коронавируса будут сняты в конце мая.

Правительство заявило, что иностранным гражданам с симптомами коронавируса по-прежнему не будет разрешено въезжать в страну. Карантин продолжительностью не менее 14 дней останется в силе для граждан из стран, не входящих в ЕС, за исключением дипломатов и людей, перевозящих грузы.

А граждане по прежнему должны будут следовать основным правилам, чтобы предотвратить возможное распространение инфекции.

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