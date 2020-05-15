Словения объявила о победе над коронавирусом

- Азия и мир, общество
- 17:09, 15 мая 2020
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CentralAsia (CA) - Правительство Словении официально объявило о прекращении распространения эпидемии коронавируса, став первой европейской страной, заявившей об этом, сообщает Reuters.
Такое решение власти приняли после того, как подтвердились менее 7 новых случаев коронавируса за сутки в течение двух недель.
Люди, прибывающие сейчас в Словению из других стран Европейского Союза, больше не будут проходить карантин в течение 7 дней, как это было в начале апреля, говорится в заявлении правительства.
«За последние два месяца Словения смогла взять под контроль распространение эпидемии. Сегодня у Словении лучшая эпидемиологическая картина в Европе», - заявил премьер-министр страны Янез Янса.
Конец эпидемии означает, что некоторые меры, включая финансовую помощь гражданам и фирмам, пострадавшим от коронавируса будут сняты в конце мая.
Правительство заявило, что иностранным гражданам с симптомами коронавируса по-прежнему не будет разрешено въезжать в страну. Карантин продолжительностью не менее 14 дней останется в силе для граждан из стран, не входящих в ЕС, за исключением дипломатов и людей, перевозящих грузы.
А граждане по прежнему должны будут следовать основным правилам, чтобы предотвратить возможное распространение инфекции.