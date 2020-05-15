На выделенные Алишером Усмановым $10 млн пострадавшим от наводнения выдадут по $4 тыс и бытовую технику

CentralAsia (UZ) - В Сардобинском районе 15 мая прошла встреча президента Шавката Мирзиёева с местными жителями.

Как сообщила пресс-служба главы государства, на встрече отмечалось, что основной задачей является восстановление условий жизни населения, начаты работы по ремонту поврежденных домов и строительству нового жилья.

"И ремонт, и строительство новых домов будут бесплатно выполнены государством. К 1 сентября люди смогут переселиться в новые квартиры и свои отремонтированные дома. Вместе с тем участки под разрушенными домами останутся в распоряжении их хозяев", - сказал президент.

По словам Мирзиёева, каждому из около 4,5 тысячи домовладельцев, пострадавшим от наводнения, от имени президента Узбекистана передаются материальная помощь в размере 40 миллионов сумов (около 4 тыс долларов США) и подарки, содержащие бытовую технику в виде телевизоров, холодильников, стиральных машин, минипечей, электрочайников, утюгов.

На эти цели направлены и пожертвованные Алишером Усмановым средства на сумму 10 миллионов долларов. Хокимияты, министерства и ведомства, хозяйственные объединения и предприниматели также оказывают спонсорскую помощь Сырдарьинской области.

Сообщается, что присутствовавшим на встрече сардобинцам вручены соответствующие подарочные сертификаты и банковские карты.