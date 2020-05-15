[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  15 мая 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Нур-Султане с 18 мая откроются детские сады
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  В Нур-Султане с 18 мая все дошкольные организации независимо от форм собственности начнут работу в режиме дежурных групп, сообщила 15 мая во время брифинга руководитель управления образования столицы Шолпан Кадырова.

По ее словам, детские сады начнут работу в первую очередь, для работающих родителей, у которых нет возможности оставлять ребенка дома, затем по желанию родителей с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

«Для определения потребности ведется мониторинг среди родителей. Для этого родителям необходимо сообщить воспитателю о начале посещения ребенком детского сада за один день. Прием детей будет осуществляться при наличии справки о состоянии здоровья ребенка от участкового педиатра», - пояснила Кадырова.

На данный момент в Нур-Султане зарегистрировано 1173 случая коронавируса, скончались 5 человек.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • В Узбекистане сообщили о возвращении активов Гульнары Каримовой на $10 млн из-за рубежа
  • Узбекистан планирует частично возобновить авиа и железнодорожное сообщение
  • За сутки в Китае зарегистрировано 4 новых случая коронавируса


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com