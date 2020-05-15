В Таджикистане за сутки выявлены рекордные 211 случаев коронавируса

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CentralAsia (TJ) - В Таджикистане за последние сутки зарегистрировано 211 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 15 мая сообщило Министерство здравоохранения и социальной защиты РТ.

За сутки от вируса скончались 4 человека, общее количество жертв в стране составило 33 пациента. Общее количество подтвержденных случаев с 30 апреля достигло 1118 человек.

На 15 мая в стране 4297 человек находятся под наблюдением врачей, за последние сутки 477 человек выписаны из больниц.

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