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  15 мая 2020
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В Узбекистане выявили 30 новых случаев коронавируса. Всего 2682

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 19:00 часов 15 мая в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2682 (+30).

Как сообщил Минздрав, из подтвержденных новых случаев 5 выявлено у граждан, прибывших из-за рубежа, все они являются водителями международных грузовых автомобилей дальнего следования, 13 мая нынешнего года 3 граждан прибыли из Казахстана, а 2 – из России. 25 новых случаев (23 граждан из Самаркандской области, 2 – из города Ташкента) выявлено у тех, кто был в контакте с 11 больными и помещен на карантин.

В стране в данное время от коронавирусной инфекции полностью выздоровели 2158 человек, в настоящее время показатель выздоровления составляет 80 процентов.

Сейчас в Узбекистане проходят лечение 513 пациентов.

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