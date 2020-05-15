В Узбекистане у авиапассажиров будут требовать справку об отсутствии коронавируса

CentralAsia (UZ) - Авиакомпания Uzbekistan Airways по решению Республиканской специальной комиссии по подготовке программы мер по предотвращению проникновения и распространения коронавируса поэтапно возобновляет полеты по регионам республики.

Как сообщалось ранее, с 18 мая текущего года авиакомпания начнет осуществлять рейсы в Нукус, Термез и Ургенч и обратно по следующему графику полетов:

Авиакомпания обращает внимание авиапассажиров на то, что внесены изменения в порядок регистрации на рейс и обслуживания пассажиров на борту самолета.

Согласно данному порядку на рейсы авиакомпании будут допускаться пассажиры, сдавшие тест на коронавирусную инфекцию в Центре санитарно-эпидемиологического надзора не более 120 часов до вылета и имеющие сертификат об «отрицательном» результате теста.

"Обязательно соблюдение карантинных мер, а именно ношение защитных масок и перчаток, соблюдение социальной дистанции на стойке регистрации и на борту воздушного судна. Рассадка в салоне самолета будет осуществляться строго по посадочным талонам, передвижение без необходимости по салону самолета запрещено", - отмечается в сообщении авиаперевозчика.

