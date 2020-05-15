Во время пандемии россияне чаще всего приобретали авиабилеты в Узбекистан - СМИ

CentralAsia (UZ) - Российские туристы во время пандемии коронавируса массово устремились за авиабилетами по стране, а также в Узбекистан и Армению. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса путешествий OneTwoTrip, которые опубликовала «Лента.ру».

Согласно полученным данным, в середине весны россияне рассматривали для будущих поездок заграницу, в частности Узбекистан (41 и 36 процентов - апрель и май), Армению (42 и 36), Кыргызстан (44 и 42) и Турцию (32 и 38).

При этом отмечается, что в большинстве случаев туристы искали билеты с вылетом в мае, чуть меньше — в июне. «Близость дат вылета к датам поиска говорит о том, что люди уже соскучились по поездкам и готовы отправиться в отпуск, как только эпидемиологическая ситуация стабилизируется», — отметили в пресс-службе сервиса.

15 мая глава МИД России Сергей Лавров заявил, что россияне в будущем не смогут передвигаться по миру с той же свободой, что и прежде, после пандемии коронавируса. По его словам, в этом мнении сходятся все эксперты.

Россия приостановила международное авиасообщение с 27 марта. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства.