Посольство Узбекистана накормило пловом медиков Москвы

CentralAsia (UZ) - Более тысячи порций плова приготовило посольство Узбекистана в России для российских медиков, сообщает 15 мая пресс-служба МИД РУз.

Плов приготовили в двух больших казанах. В рамках проекта «#Спасибо, что спасаете жизни!» порции вкуснейшего яства были переданы многочисленным российским врачам, работающим в различных медицинских учреждениях Москвы.

Узбекистанцы, проживающие в хостелах российской столицы в ожидании чартерных рейсов на Родину, также получили наборы с пловом. Сообщается, что среди получателей есть и узбекистанцы, которые в настоящее время болеют коронавирусной инфекцией COVID-19 и, соблюдая предписание российских властей, находятся в самоизоляции, получая амбулаторное лечение под наблюдением докторов.

Напомним, в апреле 2020 года в Узбекистане создали фонд «Доброта и поддержка». Средства фонда идут на обеспечение нуждающихся, которые оказались в сложной жизненной ситуации во время пандемии.