Типография Улан-Баторской железной дороги отметила 108-летие

CentralAsia (MNG) -

Печатный завод пресс-центра «Ган Зам Пресс» ОАО «Улан-Баторские железные дороги» недавно отметил свое 108-летие. Во время церемонии, организованной по случаю юбилея, в Зале славы было установлено первое приобретенное Монголией европейское печатное оборудование, которое хранилось в архивах завода.

Типография Улан-Баторских железных дорог была первой организацией, которая внедрила европейские технологии в Монголии, подчеркнул директор пресс-центра «Ган Зам» У.Батзориг.







Журналист, бывший глава типографии Ж. Нямдаш изучал этот вопрос в течение последних 20 лет и обнаружил, что железнодорожный завод был фактически первым монгольским заводом, который приобрел европейскую технологию.





Печатное оборудование с ручным управлением с тиснением Императорского Стандарта Императора России является важным экспонатом истории монгольской прессы. Изначально это оборудование использовалось в Консульстве России в 1912 году, а в начале 1950 года оно стало собственностью типографии Улан-Баторских железных дорог.







Некоторые исследователи также считают, что первая монгольская газета «Шинэ Толь» («Новое зеркало») была напечатана с использованием этого оборудования в 1913 году.





В настоящее время железнодорожная компания предпринимает поэтапные меры по обновлению технологии печати фабрики. Объявив, что больше внимания будет уделено развитию центра «Ган Зам Пресс», руководители вручили награды топ-работникам пресс-центра.

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