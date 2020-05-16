Ташкентский зоопарк открывается для посетителей

CentralAsia (UZ) - Ташкентский зоопарк объявил, что вновь открывает свои двери для посетителей с 16 мая.

Вход в парк будет осуществляться при строгом соблюдении санитарно-гигиенических правил.

На территории зоопарка пока временно запрещается деятельность аттракционов, развлекательных заведений и точек быстрого питания.

"Нашим питомцам не терпится увидеться с вами. Жирафы, бегемоты, слоны и многие другие хотят поделиться с вами своей забавной жизнью. А мы хотим видеть на лицах наших юных посетителей восторг, радость и любовь! Мы обещаем, что попав в царство зверей, вы будете переполнены прекрасными впечатлениями!", - отмечает администрация зоопарка.

Зоопарк прекратил работу 19 марта из-за угрозы распространения коронавируса.