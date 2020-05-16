[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  16 мая 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Ташкентский зоопарк открывается для посетителей

CentralAsia (UZ) -  Ташкентский зоопарк объявил, что вновь открывает свои двери для посетителей с 16 мая.

Вход в парк будет осуществляться при строгом соблюдении санитарно-гигиенических правил.

На территории зоопарка пока временно запрещается деятельность аттракционов, развлекательных заведений и точек быстрого питания.

"Нашим питомцам не терпится увидеться с вами. Жирафы, бегемоты, слоны и многие другие хотят поделиться с вами своей забавной жизнью. А мы хотим видеть на лицах наших юных посетителей восторг, радость и любовь! Мы обещаем, что попав в царство зверей, вы будете переполнены прекрасными впечатлениями!", - отмечает администрация зоопарка.

Зоопарк прекратил работу 19 марта из-за угрозы распространения коронавируса.

print
  • На Курильских островах обнаружены первые случаи коронавируса
  • Экспорт железной руды Монголии возобновляется через пограничный пункт Бургастай
  • Мирзиёев дал старт строительству новых многоэтажек вместо смытых водой домов в Сырдарье


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com