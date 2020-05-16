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  16 мая 2020
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На похоронах в Индонезии покойник из гроба «помахал» скорбящим

CentralAsia (CA) -  В индонезийском городе Манадо провинции Северный Сулавеси во время похоронной церемонии умерший «помахал» из гроба. Жуткий момент попал на видео.

Пока священник читал молитвы, а родственники оплакивали усопшего, под стеклянной панелью гроба зловеще двигалась рука, передаёт Daily Mail.

Некоторые пользователи после просмотра записи предположили, что лежавший в гробу человек был жив и пытался выбраться. Один из юзеров написал, что рядом с покойником могла оказаться мышь.

Издание напоминает, что австралийские специалисты провели эксперимент и выяснили, что после смерти тело человека может двигаться в течение длительного времени.

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