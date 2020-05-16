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  16 мая 2020
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В Узбекистане число случаев коронавируса достигло 2691

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 10:00 часов 16 мая в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2691 (+5), сообщил Минздрав.

Из подтвержденных новых случаев 1 выявлен у гражданина, являющегося водителем международного грузового автомобиля дальнего следования и прибывшего 14 мая нынешнего года из России. А 4 новых случая (все они из Навоийской области) выявлено у тех, кто находился на карантине.

В стране в данное время от коронавирусной инфекции полностью выздоровели 2158 человек, в настоящее время показатель выздоровления составляет 80 процентов.

Сейчас в Узбекистане проходят лечение 522 пациента. Среди них у 8 граждан состояние тяжелое.

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