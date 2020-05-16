В Туркменистане амнистировали более 1400 заключённых

CentralAsia (TM) - В честь приближающейся Ночи всемогущества месяца Ораза (Гадыр гижеси) в Туркменистане помиловали 1192 граждан Туркменистана и 210 иностранцев, сообщило туркменское телевидение.

Органам местного самоуправления поручено создать условия для трудоустройства помилованных граждан.

По информации turkmen.news, из колонии строгого режима AH-K/6 в г. Теджене на свободу вышли 26 человек. Из женской колонии DZ-K/8 в Дашогузском велаяте вышли женщины, осужденные за преступления, связанные с наркотрафиком.