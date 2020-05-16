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  16 мая 2020
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Спикер нижней палаты парламента Таджикистана выписан из инфекционной больницы

CentralAsia (TJ) -  Спикер нижней палаты парламента Таджикистана Махмадтоир Зокирзода через 10 дней после госпитализации выписан из столичной инфекционной больницы. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава и социальной защиты Таджикистана.

Зокирзода положили в больницу 5 мая с диагнозом «пневмония», а накануне, 15 мая, был выписан из больницы.

Спикер высоко оценил работу медперсонала вышеназванной больницы и выразил признательность ее главврачу Хуршеду Хабибзода.

По данным Минздрава страны, по состоянию на 15 мая под наблюдением врачей в больницах находятся 4297 человек, 477 человек были выписаны после выздоровления.

В Таджикистане в настоящее время зарегистрировано 1118 случаев заражения COVID-19, 33 человека скончались.

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