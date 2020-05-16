Французский министр рассказал, что вакцина от COVID-19 появится не раньше 18 месяцев

CentralAsia (CA) - Вакцина от коронавируса нового типа может появиться не раньше, чем через 18 месяцев, заявила министр высшего образования и научных исследований Франции Фредерик Видаль.



Французский министр заявила, что информации о том, что вакцину можно получить так рано, у нее нет, передает РИА Новости.

"Исследования по созданию вакцины длятся обычно несколько лет. Лаборатории и исследователи говорят нам, что то ускорение в разработке вакцин и клинических испытаний, которое мы наблюдали, позволяет надеяться на то, что вакцина будет через 18 месяцев. Но не разумно полагать, что мы сможем ускориться еще больше, без того, чтобы поставить под угрозу безопасность людей, что, конечно же, совершенно невозможно", - заявила министр в эфире радиостанции Europe 1.



По ее словам, разработанная вакцина должна стать "общемировым достоянием", поскольку пандемия коронавируса затронула весь мир.

Ранее глава французского фармацевтического гиганта Sanofi Пол Хадсон в интервью агентству Bloomberg заявил, что "власти США имеют право на самый большой предзаказ вакцины, поскольку инвестировали в ее создание".

В феврале сообщалось, что Sanofi и американский минздрав объединили усилия по поиску вакцины от COVID-19. Слова Хадсона вызвали оживленную полемику во Франции, тем более что президент страны Эммануэль Макрон неоднократно заявлял, что доступ к лекарству от коронавируса должен быть равным и универсальным. Глава совета директоров Sanofi Серж Вайнберг позже опроверг заявления Хадсона, отметив, что приоритет на предзаказы американского правительства касается только производства вакцины в самих США.



