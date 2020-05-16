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  16 мая 2020
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Семья из Таджикистана заразила COVID десятки человек на Урале

CentralAsia (TJ) -  Очагом заражения коронавирусом в Магнитогорске стала семья из Таджикистана, постоянно проживающая во втором по величине городе Челябинской области. Об этом сообщает городской оперативный штаб. Мэр Магнитогорска Сергей Бердников на брифинге 15 мая уточнил, что глава семьи работал на «Зеленом рынке».

«Речь идет об очаге, возникшем в семье из Таджикистана, которая давно проживает в Магнитогорске. В него входят не только члены семьи, но и контактные: родственники и соседи», — говорится в сообщении оперативного штаба. Первый вице-губернатор Ирина Гехт на брифинге 14 мая отметила, что этот очаг уже дал 89 заболевших. Часть из них работала на рынке.

«Зеленый рынок», расположенный у железнодорожного вокзала в Магнитогорске, был закрыт 29 апреля, после того, как у нескольких торговцев подтвердился COVID-19.

В самом Таджикистане в настоящее время насчитывается 1118 случаев коронавируса. 33 человека скончались.
Коронавирус в Таджикистане
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