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  16 мая 2020
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На крупной стройке Уфы коронавирусом заболели 13 рабочих из Узбекистана и Таджикистана

CentralAsia (UZ) -  В Уфе заболели 13 сотрудников компании «Лимакмаращавтодороги», которая занимается строительством Восточного выезда. Все - граждане Узбекистана и Таджикистана, сообщает местное управление Роспотребнадзора.

Вспышка среди сотрудников зафиксирована еще 5 мая. Все они отправлены в 18-ю больницу Уфы.

Выявлен круг лиц, с которыми контактировали заразившиеся. В результате 177 контактным вручены постановления на изоляцию. Сообщается, что их разметили в уфимском хостеле.

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