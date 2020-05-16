На крупной стройке Уфы коронавирусом заболели 13 рабочих из Узбекистана и Таджикистана

CentralAsia (UZ) - В Уфе заболели 13 сотрудников компании «Лимакмаращавтодороги», которая занимается строительством Восточного выезда. Все - граждане Узбекистана и Таджикистана, сообщает местное управление Роспотребнадзора.

Вспышка среди сотрудников зафиксирована еще 5 мая. Все они отправлены в 18-ю больницу Уфы.

Выявлен круг лиц, с которыми контактировали заразившиеся. В результате 177 контактным вручены постановления на изоляцию. Сообщается, что их разметили в уфимском хостеле.