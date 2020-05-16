На крупной стройке Уфы коронавирусом заболели 13 рабочих из Узбекистана и Таджикистана

- Узбекистан, общество
- 17:48, 16 мая 2020
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CentralAsia (UZ) - В Уфе заболели 13 сотрудников компании «Лимакмаращавтодороги», которая занимается строительством Восточного выезда. Все - граждане Узбекистана и Таджикистана, сообщает местное управление Роспотребнадзора.
Вспышка среди сотрудников зафиксирована еще 5 мая. Все они отправлены в 18-ю больницу Уфы.
Выявлен круг лиц, с которыми контактировали заразившиеся. В результате 177 контактным вручены постановления на изоляцию. Сообщается, что их разметили в уфимском хостеле.