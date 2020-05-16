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  16 мая 2020
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Туркменистан подал заявку на вступление в ВТО в качестве наблюдателя

CentralAsia (TM) -  Туркменистан направил письмо-заявку на вступление во Всемирную торговую организацию (ВТО) в качестве наблюдателя.

Сегодня в Ашхабаде состоялось заседание кабинета министров Туркменистана, в ходе которого президент страны Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление "О вступлении Туркменистана во Всемирную торговую организацию в качестве наблюдателя", - сообщает МИД Туркменистана.

Письмо-заявка отправлена на имя генерального директора ВТО Роберта Карвалью ди Азеведу. Согласно процедурам вступления в ВТО, вопрос будет рассмотрен в ходе ближайшего заседания Генерального совета ВТО.

Получение статуса наблюдателя во Всемирной торговой организации (ВТО) будет способствовать развитию национальной экономики страны, - уверены в Туркменистане.

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