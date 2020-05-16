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  16 мая 2020
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В Узбекистане от коронавируса вылечились 2213 человек

CentralAsia (UZ) -  Сегодня по Узбекистану было вылечено 55 пациентов, и по всей стране от коронавирусной инфекции полностью излечились в общей сложности 2213 человек.

В Хорезмской области 16 мая от коронавирусной инфекции выздоровели и отправились на реабилитацию еще 18 пациентов, - сообщает Минздрав.

Из них 5 граждан из Хорезмской области, по 2 – из Бухарской, Кашкадарьинской, Ферганской, Джизакской областей и Республики Каракалпакстан, по 1 – из города Ташкента, Самаркандской и Ташкентской областей. 13 граждан прибыли из России, из них 2 человека являются водитями дальнего следования, 11 – были привезены в нашу страну чартерными рейсами. Все они были помещены на карантин и госпитализированы после выявления инфекции. 5 граждан заразились в результате контакта с больными. Самой старшей из них 54 года, а самому младшему – 19 лет.

До этого в Хорезме было вылечено 210 пациентов, сейчас их число достигло 228.

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