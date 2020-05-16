В Таджикистане число случаев коронавируса достигло 1322

- Таджикистан, общество
- 22:29, 16 мая 2020
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CentralAsia (TJ) - По состоянию на 17:30 часов 16 мая в Таджикистане зарегистрировано 204 новых случая инфицирования COVID-19 и 3 летальных исходов, а общее количество инфицированных и скончавшихся от коронавируса достигло 1322 и 36 человек соответственно.Об этом сообщает Министерство здравоохранения и социальной защиты населения республики.
До сегодняшнего дня в стране под наблюдением врачей находится 4326 человек, за последние сутки 414 человек выписаны домой после излечения.
Коронавирус в Таджикистане
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