Ученые США обнаружили «блокирующее коронавирус на 100 процентов» антитело

CentralAsia (CA) - Американские ученые из биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics обнаружили антитело, которое, согласно их заявлению, на 100 процентов блокирует коронавирус. Об этом сообщает Fox News.

По информации источника, специалисты проанализировали миллиарды антител, среди которых выявили сотни способных влиять на коронавирус. После этого ученые выделили десяток антител, а дальнейшее изучение показало, что одно из них — STI-1499 — способно на 100 процентов защитить клетки человека от заражения.

Отмечается, что оно обволакивает вирус и выводит его из организма за четыре дня. «Подчеркиваем, что это лекарство. Есть решение, которое точно работает», — подчеркнул доктор Генри Джи (Dr. Henry Ji), основатель Sorrento Therapeutics. Пока испытания проходили только в лабораторных условиях, поэтому компания еще не получила разрешения на выпуск препарата.

Доктор Джи отметил, что благодаря этому лекарству карантин во всех странах можно будет снять. «Если у нас будет нейтрализующее антитело в организме, социальная дистанция будет не нужна», — подчеркнул он.

15 мая глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова заявила, что противомалярийный препарат мефлохин по итогам доклинических исследований показал способность полного подавления коронавируса через 48 часов с момента инфицирования. По ее словам, для этого необходима очень маленькая доза — два микрограмма на миллилитр. Потенциал лекарства Скворцова назвала как профилактическим, так и лечебным.

На данный момент вакцины от нового коронавируса не существует, ученые разных стран, в том числе России, активно ведут ее разработку. Для лечения коронавирусной инфекции сейчас применяются нелицензированные препараты и экспериментальные терапии, например, с использованием мефлохина или гидроксихлорохина, передает Lenta.ru.