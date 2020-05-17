В Монголии за сутки выявлено 37 заразившихся коронавирусом, всего — 135

CentralAsia (MNG) -

Первые тесты у 37 из 205 монголов, вернувшихся из России, показали положительный результат на коронавирус нового типа COVID-19, всего заболевших теперь 135, сообщил директор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) Д.Нямхуу на состоявшемся сегодня брифинге Министерства здравоохранения по ситуации Covid-19.

Первые тесты у 37 из 205 монголов, вернувшихся из России, показали положительный результат на коронавирус нового типа COVID-19, всего заболевших теперь 135, сообщил директор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) Д.Нямхуу на состоявшемся сегодня брифинге Министерства здравоохранения по ситуации Covid-19.