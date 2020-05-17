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  17 мая 2020
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В Монголии за сутки выявлено 37 заразившихся коронавирусом, всего — 135

CentralAsia (MNG) -  

Первые тесты у 37 из 205 монголов, вернувшихся из России, показали положительный результат на коронавирус нового типа COVID-19, всего заболевших теперь 135, сообщил директор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) Д.Нямхуу на состоявшемся сегодня брифинге Министерства здравоохранения по ситуации Covid-19.

15 мая, 205 монголов, возвратились на родину из России через автомобильный КПП "Кяхта-Алтанбулаг" и сразу были доставлены в обязательную изоляцию. За минувшие сутки в НИЦИЗ было протестировано 193 человека и у 37 из них выявлен коронавирус. В настоящее время они доставлены на лечение в НИЦИЗ в Улан-Баторе из аймака Сэлэнгэ, где находились в изоляции.

Таким образом, число случаев заболевания коронавирусом в Монголии на этой неделе выросло на 93, включая возвращение 55 монгольских курсантов из России и пассажира, прибывшего чартерным рейсом из Франкфурта, у которого по прибытии был получен положительный результат теста на вирус.

На сегодняшний день 20 пациентов уже выздоровели, смертельных случаев нет. Все новые случаи заболевания коронавирусом завозные.
Коронавирус в Монголии
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